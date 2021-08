Sie sind mit einer Größe von bis zu sechs Metern die Könige der Säugetiere an Land, zumindest was die Körperhöhe angeht: Giraffen. Doch über ihr Sozialverhalten war bis vor Kurzem nur wenig bekannt. Man nahm allgemein an, dass sie nur flüchtige Beziehungen eingehen und keine ausgeprägten Sozialstrukturen haben.



Dass diese Sichtweise überholt ist, haben jetzt Forschende der britischen Universität Bristol um Zoe Muller bewiesen. Gemäß ihrer im Fachmagazin "Mammal Review" veröffentlichten Studie verbringen die Säugetiere rund 30 Prozent ihres Lebens in einem Zustand, in dem sie keine Nachkommen mehr zeugen können. Dies sei vergleichbar mit Tierarten mit einem hochkomplexen Sozialleben wie etwa Elefanten oder Schwertwalen, die eine ähnlich lange post-reproduktive Zeit aufweisen.