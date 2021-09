Eine Lesung - wie hier mit Autorin Susanne Fröhlich in diesem Sommer in Weißenfels. Wenn alle aufmerksam zuhören, schlagen ihre Herzen im gleichen Takt, sagt eine neue Studie.

Eine Lesung - wie hier mit Autorin Susanne Fröhlich in diesem Sommer in Weißenfels. Wenn alle aufmerksam zuhören, schlagen ihre Herzen im gleichen Takt, sagt eine neue Studie. Bildrechte: Gerald Perschke

Eine neue Studie des Paris Brain Institutes an der Sorbonne Universität und der City University New York belegt, dass das auch geschieht, wenn wir gemeinsam nur eine Geschichte hören. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass wir nicht nur nebenbei hinhören, sondern das Geschehen aufmerksam verfolgen. Um das herauszufinden, führten die Hauptautoren Jens Madsen und Pauline Pérez gemeinsam mit Lucas Parras (New York) und Jocobo Sitt (Paris) vier Experimente durch.

Im ersten Versuch hörten gesunde Freiwillige ein Hörbuch von Jules Vernes "20.000 Meilen unter dem Meer". Dabei wurde ihre Herzfrequenz mit einem Elektrokardiogramm (EKG) überwacht. Erwartungsgemäß änderte sie sich, je nachdem, was in der Geschichte geschah. Bei den meisten Teilnehmern an der gleichen Stelle des Geschehens und in ähnlicher Weise: Sie verstärkte sich oder sie nahm ab.