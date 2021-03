Klimawandel Künstlicher Schnee soll Gletscher retten

Wegen des Klimawandels schmelzen die Gletscher in den Alpen in Rekordtempo. Der Schweizer Glaziologe Felix Keller will den drohenden Gletscherschwund mit Hilfe von künstlicher Beschneiung aufhalten. Am Fuße des Morteratsch-Gletschers im Schweizer Kanton Graubünden hat er eine Versuchsanlage aufgebaut. Reporter Dietrich Karl Mäurer berichtet für MDR WISSEN.