Der Axolotl sieht ein bisschen aus wie ein Fisch mit Beinen und wird maximal 30 Zentimeter lang. Er lebt ausschließlich auf dem Grund eines Sees in der Nähe von Mexiko City. Dort führt er ein relativ ruhiges Leben und hat kaum Feinde. Einzig der Mensch ist für ihn eine Bedrohung. Erst Anfang des Jahres wurde die DNA von Axolotl komplett entschlüsselt - ein wissenschaftlicher Paukenschlag, wie Gene Myers, Direktor und Forschungsgruppenleiter am Max Planck Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden verdeutlicht: "Es ist das größte Genom von einem Tier, das jemals sequenziert wurde. Das war ein Weltrekord."

Die Genom-Größe sagt vielmehr etwas über die Zellteilung aus und die geht beim Axolotl sehr langsam. Es kann außerdem Zellen in ihrer Entwicklung zurücksetzen. Wenn der mexikanische Schwanzlurch also beispielsweise ein Bein verloren hat, bildet er eine so genannte Gliedknospe, aus der heraus dann ein neues Bein wächst. Genauso wie es ablief, als ihm zu Beginn seines Lebens Beine wuchsen. Nachdem die Forscher nun die Zellen ausgemacht haben, die an diesem Prozess beteiligt sind, müssen sie noch die Gene finden, die die Zellen stimulieren. Wenn die bekannt sind, stehen die Chancen gut, auch die Zellen des Menschen genetisch umzuprogrammieren. Dann könnte statt einer Narbe, ein neues Ohr oder ein neues Organ wachsen.