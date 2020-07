Sahara-Sand Godzilla-Staubwolke schiebt sich über den Atlantik

Bei Godzilla denken die meisten Leute natürlich zuerst an das japanische Filmmonster. Doch Godzilla gibt es tatsächlich und das "Monster" ist nicht weniger riesig: Forschende nennen eine Wolke aus Sandpartikeln der Sahara nämlich so. Die schiebt sich eigentlich jedes Jahr in Richtung Westen, fällt in diesem Jahr aber besonders heftig aus, wie Satellitenbilder der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zeigen.