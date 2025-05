Wissenschaftliche Forschung sollte eigentlich hauptsächlich dem Wohle der Menschheit dienen. Deshalb ist es wichtig, dass Ergebnisse, Ansätze und Daten möglichst offen zugänglich sind. Eine aktuelle Studie zeigt: Ganz so offen und transparent, wie es vielleicht zielführend wäre, ist die Wissenschaft nicht. Besitzdenken, Abgrenzung und das Horten von Daten, Ressourcen und Ideen sind ein weit verbreitetes Problem", erklärt Dr. Jose Valdez, Biodiversitätsforscher und Autor der Studie. Dass Forschende Ihre besten Daten und Ideen manchmal auch für sich behalten, nennt man in der Branche auch den "Gollum-Effekt" – benannt nach dem Monster in "Der Herr der Ringe": Gollum möchte seinen Schatz nicht aufgeben und schadet sich damit letztendlich selbst.

Internationale Befragung zum "Gollum-Effekt"

"In der Wissenschaft gefährdet besitzergreifendes Verhalten den wissenschaftlichen Fortschritt und benachteiligt insbesondere junge und weniger etablierte Forschende", so Valdez. Dass es den "Gollum-Effekt" gibt, hatten einzelne Forschende bereits erfahren – die aktuelle Studie hat nun untersucht, wie groß die Ausmaße sind. Um mehr über die Dimensionen des Effektes herauszufinden, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 563 Forscher aus 64 Ländern zu ihren Erfahrungen befragt. Die meisten forschten in den Bereichen Ökologie, Biodiversitätsschutz und Umweltwissenschaften.

Die Ergebnisse der Befragungen zeigen, dass Wissen in der Forschung keineswegs so offen geteilt wird, wie es wissenschaftlichen Idealen entspräche. Fast die Hälfte der Beefragten gab an, den "Gollum-Effekt" bereits selbst erlebt zu haben. Meistens ging es dabei um etablierte Forschende oder sogar Vorgesetzte. "Die Erfahrungen reichen von verweigertem Zugriff auf Quellen und Daten über den Diebstahl von Forschungsideen bis hin zur Sabotage der Forschungsarbeit. Bei einigen der Befragten führten die Erlebnisse sogar zu erheblichen psychischen Problemen, die medizinische Hilfe erforderten", sagt Jose Valdez.

Gerade für Nachwuchsforschende ist der Effekt ein Problem

Diejenigen, die unter dem "Gollum-Effekt" leiden, sind meistens eher Forschenden am Beginn ihrer Karriere. Gerade für diese Gruppe war das häufig mit gravierenden Folgen verbunden. Über zwei Drittel der betroffenen Befragten berichteten von erheblichen Karriereeinbrüchen. Viele waren gezwungen, Forschungsthemen aufzugeben, Forschungsgruppen und -institute zu wechseln oder sogar die Wissenschaft ganz zu verlassen. Nur ein Drittel der vom Gollum-Effekt Betroffenen gab an, sich jemals zur Wehr gesetzt zu haben. Und: Fast ein Fünftel der Befragten gab sogar zu, selbst - oft unbeabsichtigt - ein Gollum-ähnliches Verhalten an den Tag gelegt zu haben. "Wenn die Wissenschaft zu einem feindseligen Umfeld wird, geht es nicht nur um berufliche Rückschläge. Es geht um nicht verwirklichte Ideen, zerstörtes Selbstvertrauen und verlorenes Potenzial", sagt Co-Autor Sandeep Sharma.