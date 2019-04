Das mehr als 2.300 Kilometer lange Riff war 2016 und 2017 von sogenannten Korallenbleichen betroffen, vermutlich wegen überhöhter Wassertemperaturen infolge des Klimawandels. Steigt die Wassertemperatur um 0,8 - 1,0°C und bleibt über einen Zeitraum von ca. vier Wochen so hoch, sterben die Korallen ab. Nach früheren Angaben der australischen Regierung ist etwa ein Drittel des Great Barrier Reefs bisher davon betroffen. Ob sich dieser Teil jemals davon erholen kann, ist ungewiss.

Was sind Korallen eigentlich? Korallen sind sogenannte Nesseltiere, einfach gebaute, vor allem in den Meeren vorkommende Tiere, zu denen etwa auch die Schirmquallen und die Seeanemonen zählen.

In der Studie ist von einem "noch nie da gewesenen Verlust an ausgewachsenen Korallen" infolge der Bleichen die Rede, was sich massiv auf den Nachwuchs auswirke.