Holz mit und ohne Lignin: Rasterelektronenmikroskopische (REM) Aufnahmen von Balsaholz (links) und delignifiziertem Holz verdeutlichen die strukturellen Veränderungen. Bildrechte: ACS Nano/Empa

Fast wie Stroh zu Gold: Wie aus Holz Strom gewonnen werden kann, haben jetzt Forschende der ETH Zürich herausgefunden. Dabei nutzten sie den piezoelektrischen Effekt. Piezoelektrizität bedeutet, dass durch die elastische Verformung von Festkörpern eine elektrische Spannung erzeugt wird. Dafür wandelten sie das Holz in einen verformbaren Holzschwamm um und entwickelten ein einfaches, umweltfreundliches Verfahren zur Stromerzeugung. Die Ergebnisse der Forschenden der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe von Francis Schwarze und Javier Riberain an der schweizerischen Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) sind in der Zeitschrift "Science Advances" veröffentlicht worden.

Holz als Schlüssel zur Innovation

Holz als Schlüssel zur Innovation – diesen Ansatz verfolgen die Forschenden der ETH Zürich. Dabei wollen sie die Eigenschaften des Holzes so verändern, dass es für neue Anwendungsbereiche geeignet ist. Damit das Holz im Sinne der Piezoelektrizität genutzt werden kann, mussten ihm zunächst einmal die entsprechenden Eigenschaften verliehen werden. "Ohne spezielle Behandlung ist Holz nicht flexibel genug", erklären die Forschenden. "Bei mechanischer Beanspruchung wird nur eine sehr geringe elektrische Spannung beim Verformungsprozess erzeugt", erklärte Wissenschaftler Jianguo Sun.

Holz ist viel mehr als bloßes Baumaterial: Wandelt man es um, kann es sogar Strom erzeugen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vom Block zum Schwamm

Um das Holz verformbar zu machen, nutzen die Forschenden einen chemischen Prozess, der Grundlage für verschiedene Holzveredelungen ist. Bei der "Delignifizierung" wird das stabilisierende und lichtabsorbierende Lignin aus dem Holz entfernt. Lignin ist neben Hemicellulosen und Cellulose einer der drei Grundstoffe der Holz-Zellwände. "Lignin braucht ein Baum vor allem, um in große Höhen zu wachsen. Ohne Lignin als stabilisierende Substanz, die die Zellen verbindet und verhindert, dass die starren Zellulosefibrillen knicken, wäre das nicht möglich", erklärt Burgert. Um das Holz also in einen verformbaren, Strom liefernden Werkstoff zu verwandeln, müsse ihm das Lignin teilweise "entzogen" werden.

Weißer Holzschwamm mit Gerüst aus Zelluloseschichten

Das geschieht, indem man das Holz in ein Gemisch aus Wasserstoffperoxid und Essigsäure legt. In diesem Säurebad löst sich das Lignin auf und hinterlässt ein Gerüst aus Zelluloseschichten. "Wir machen uns den hierarchischen Aufbau des Holzes zunutze, ohne es erst aufzulösen, wie es zum Beispiel bei der Papierherstellung der Fall ist", sagt Burgert. Der so entstandene weiße Holzschwamm besteht aus übereinanderliegenden dünnen Zelluloseschichten, die sich leicht zusammendrücken lassen und sich dann wieder in ihre ursprüngliche Form ausdehnen – Holz ist elastisch geworden.

Elektrizität aus Holzböden