Der Wohnsektor verbraucht vierzig Prozent der Energie in der EU und verursacht 36 Prozent der CO2-Emissionen. Schon 2010 erkannte die Europäische Union, dass das Bauen und Wohnen reguliert werden muss. Mit der Einführung der EU-Gebäuderichtlinie (englisch: Energy Performance of Buildings Directive, kurz EPBD) wurde dafür der Rahmen gesetzt.

Diese Hauptverantwortung liege vor allem bei den Mitgliedstaaten, heißt es in der Richtlinie. Denn die müssen die EU-Vorgaben in nationale Gesetze umwandeln. Die sogenannten Nationalen Renovierungspläne sollen neben den Regeln für die Sanierungen auch die Finanzierungs- und Fördermaßnahmen und den Schutz von vulnerablen, also sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen in den Blick nehmen.