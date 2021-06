Die Größe bringt Probleme mit sich

Das größte Problem wäre die Nahrung. Ein so großes Exemplar würde mehr als 3.000 Kilo wiegen und müsste, wenn man das Verhältnis von realen Affen beibehält, gut 400 Kilo Nahrung zu sich nehmen – jeden Tag. In der freien Natur suchen Gorillas schon jetzt 12 Stunden am Tag aktiv nach Nahrung.

Da bliebe für King Kong also keine Zeit für irgendetwas anderes. Auch der Riesenaffe Gigantopithecus ist laut aktueller Forschung ausgestorben, weil er auf einem begrenzten Lebensraum für seine Größe einfach nicht mehr genügend Nahrung gefunden hat. Dazu kommt in King Kongs Fall noch die Schwerkraft.

King Kong geht ja meist aufrecht, die Schwerkraft zieht ihn aber ja wie alle Lebewesen nach unten. Das heißt, allein seine Wirbelsäule müsste enorm viel Druck standhalten. Dadurch könnten seine Knochen brechen. Im besten Fall hätte er aber einfach nur enorme Haltungsschäden, Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle. Anne-Céline Granjon

King Kong müsste also deutlich breitere Muskeln und stabilere Knochen haben als ein heutiger Gorilla, nur so könnte er der Schwerkraft auf Dauer standhalten. Oder er würde auf allen Vieren laufen, bräuchte aber so oder so – ähnlich wie die Dinosaurier – ein sehr gut federndes Polster unter den Füßen, um sein enormes Gewicht aufzufangen.

Und als wäre das nicht genug, müsste auch das Herz eines solchen Riesenaffen einiges leisten. Es würde eine unfassbare Pumpleistung benötigen, um alle Organe und Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen. Im echten Leben sind Gorillas darauf ausgelegt sich wenn dann nur kurz stark zu verausgaben – z.B. beim Klettern oder in Kämpfen. Beim Städteangreifen oder Hochklettern des Empire State Building, würde King Kong also in Schnappatmung verfallen oder einfach ohnmächtig werden.

Fazit: Nicht unmöglich, aber sinnlos

Unmöglich wäre so ein Riesenaffe nicht, aber in der realen Welt würde er niemals so aussehen wie der King Kong in den Filmen. Vor allem würde er sich nicht so verhalten, denn er wäre den ganzen Tag mit der Nahrungssuche beschäftigt, würde eher auf allen Vieren gehen und vor allem mit seinem Energiebedarf haushalten müssen. Angst müssten wir bei so einem Affen eigentlich nur davor haben, dass er aus Versehen auf uns drauf tritt.