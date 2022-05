Während die Zahlen der Corona-Ansteckungen weiter zurückgehen, meldet das Robert Koch-Institut in seinem Wochenbericht: "Die Rate akuter Atemwegserkrankungen (ARE-Rate) ist in KW 19/2022 im Vergleich zur Vorwoche insgesamt leicht gestiegen. Dabei gab es einen deutlichen Anstieg der ARE-Rate bei den Schulkindern (5 bis 14 Jahre)." Bei Kindern unter fünf Jahren gingen die Zahlen dagegen zurück.

Insgesamt wurden in der 19. Meldewoche (Stand 17. Mai 2022) 1.957 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das Robert Koch-Institut übermittelt. Nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft Influenza ist damit "eine Höhe erreicht, die die Definition der saisonalen Grippewelle, die sonst typischerweise im Winter auftritt, erfüllt". Im Winter steigt dann zeitgleich auch die ARE-Aktivität an, so die AG Influenza.