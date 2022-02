Seit Anfang September vergangenen Jahres sind 1.530 Grippeinfektionen durch Labore bestätigt worden. So steht es im aktuellen Influenza-Wochenbericht des Robert Koch-Instituts für die letzte Januarwoche. Das liegt zwar über dem Niveau zur gleichen Zeit im Vorjahr. Während der durch den langen Winterlockdown praktisch ausgefallenen Grippesaison 2020/2021 wurden bis Ende Januar gerade mal 387 Grippefälle in Deutschland gezählt. Aber das Niveau vor der Coronakrise wird noch lange nicht erreicht. Denn im Januar 2020 waren es weit über 20.700 Fälle gewesen. Fällt die Grippesaison also ein zweites Mal aus?

Gefahr der Supergrippewelle noch nicht vorbei

Silke Buda, Epidemiologin und Grippeexpertin am Robert Koch-Institut, will noch keine Entwarnung geben. Die Erreger könnten sich auch in den kommenden Wochen noch stark ausbreiten. Gewöhnlichen Grippewellen erreichten ihren Höhepunkt meist erst Ende Februar oder Anfang März. "Die Besonderheit in dieser Saison ist, dass ein größerer Teil der Bevölkerung wegen der ausgefallenen Grippesaison 2020/21 nicht durch eine natürliche Infektion geboostert wurde. Dadurch lässt sich weniger gut abschätzen, was passieren wird", sagt Buda.

Bei den wenigen Grippeviren, die in Europa derzeit zirkulieren, dominiert aktuell die Variante Influenza A(H3N2). Das zeigen die Stichproben im sogenannten Sentinelsystem, bei dem einzelne Arztpraxen Virusproben von Patienten in das nationale Referenzlabor schicken. So kann sich das RKI einen Überblick über die zirkulierenden Viren verschaffen. Die H3N2-Grippeviren hatten im Dezember für Ausbrüche in den brasilianischen Metropolen São Paulo und Rio de Janeiro gesorgt. Würden Maskenpflichten und Abstandsgebote nun völlig aufgehoben, könnte es zu einer Art nachgeholter Super-Grippewelle kommen. Davor warnen verschiedene Forscher seit langem.