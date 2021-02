Eine vorhandene Immunität ist ein wichtiger Schutz gegen eine aerogene – also über die Luft stattfindende - Übertragung von Grippeviren. Die Entstehung und Ausbreitung von Viren mit Pandemie-Potential kann durch sie beeinflusst werden. Das ist das Ergebnis der Studie eines Forschungsteams der University of Pittsburgh School of Medicine um die Molekularbiologin Seema Lakdawala.

Wechselnde Dominanz von H3N2 oder H1N1

Menschliche Influenza-A-Viren sind für die öffentliche Gesundheit eine ständige Bedrohung, ob durch saisonale Epidemien oder durch sporadische Pandemien. Jede Grippesaison verläuft dabei anders, wobei ein Virus-Subtyp - entweder H3N2 oder H1N1 - jeweils dominiert. Obwohl frühere Studien an Tieren gezeigt haben, dass die vorhandene Immunität gegen einen bestimmten Influenza-Subtyp auch vor anderen Subtypen schützen kann, wurde das Thema beim Menschen bisher nur unzureichend untersucht.

Zwei auffällige Infektionsereignisse

Immunität beeinflusst Anfälligkeit

Aus dieser altersbedingten Diskrepanz folgerten Lakdawala und ihr Team, dass eine bereits vorhandene Immunität die Anfälligkeit für Infektionen beeinflussen muss. Tatsächlich sind Menschen verschiedener Altersgruppen in der frühen Kindheit auch ganz unterschiedlichen Viren-Stämmen ausgesetzt. Im konkreten Fall wäre die Altersgruppe der "Fünf- bis 25-Jährigen" von der H1N1-Pandemie 2009 besonders stark betroffen gewesen, weil sie gegen diesen Influenza-Suptyp weniger immun war als die Altersklasse "65 Plus". Andererseits verschaffte die 2009 erworbene Immunität der jüngeren Generation in der acht Jahre späteren H3N2-Epidemie von 2017-2018 wieder einen Vorteil.

Nachweis mit Frettchen

Wichtige Erkenntnis in Corona-Zeiten

Und dennoch sind sich die Studienautoren um Lakdawala sicher: "Eine vorhandene Immunität gegen Influenzaviren kann ein Schutz gegen die aerogene Übertragung von saisonalen Viren sein." Dies ist auch in der aktuellen Situation eine wichtige Erkenntnis, denn die Übertragung von Viren durch die Luft ist auch entscheidend für die Entstehung von Pandemie-Viren wie SARS-CoV-2, das bekanntermaßen für die schwere Lungenerkrankung Covid-19 verantwortlich ist.