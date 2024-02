Laut aktuellem Wochenbericht zählte das Robert Koch-Institut in der Woche bis zum 28. Januar fast 25.000 neue Ansteckungen, ein Plus von über 10.000 im Vergleich zur Vorwoche. Wie für Corona gilt allerdings auch hier, dass diese Zahl allerhöchstens einen kleinen Bruchteil der tatsächlichen Ansteckungen wiedergibt, da nur in wenigen Fällen der Krankheitserreger im Labor überprüft wird. Zugleich ermöglichen die Zahlen aber eine Einschätzung der Dynamik der Ansteckungswelle.