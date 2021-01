Bakterien sind wahrscheinlich Auslöser für ein stärkeres Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes und damit ein möglicher Grund für den Anstieg des weltweiten Meeresspiegels. Wie aus einer Studie unter Federführung von Wissenschaftlerinnen der Rutgers University New Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey hervorgeht, sorgen die Mikroben dafür, dass das Sediment in den Schmelzwasserbächen des Grönländischen Inlandeises verklumpt. Das wiederum ist der Grund für starke Sedimentablagerungen, die besonders viel Sonnenlicht absorbieren und damit die Eisschmelze deutlich verstärken, so die Quintessenz der in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlichten Studie.