Die MIS 11 Periode war durch relativ warme Temperaturen geprägt, die wohl etwas höher waren als die heutigen Durchschnittswerte. Zugleich war der CO2 Gehalt in der Atmosphäre etwa auf dem Niveau vor der Industrialisierung, die Einstrahlung der Sonne aber wohl deutlich stärker. Der globale Meeresspiegel lag laut Berechnungen zwischen 1,4 und 5,5 Meter über dem heutigen Niveau.

"Es ist alarmierend, dass die heutigen CO2-Konzentrationen 1,5 Mal höher sind", sagt Studien-Co-Autorin Tammy Rittenour. Die Forschenden vermuten, dass das aktuelle CO2-Nivaeu zu einer langanhaltend steigenden Erwärmung führt, die deutlich über das Niveau von MIS 11 hinausgeht und daher auch zu einem noch stärkeren Schmelzen der Eisflächen führen wird. Das könnte für Milliarden von Menschen lebensbedrohlich sein, die in den hoch konzentrierten Ballungsräumen und Megastädten entlang der Küsten leben.

Neben dieser Erkenntnis ist auch die Geschichte des Bohrkerns interessant. Dieser wurde bei Erkundungen des US-Militärs in den 1960er Jahren genommen, ursprünglich, um neue Möglichkeiten zu erschließen, Atomwaffen in Grönland zu stationieren und auf die Sowjetunion richten zu können. Der Bohrkern lagerte dann mehrere Jahrzehnte in Archiven und wurde erst jetzt wiederentdeckt.