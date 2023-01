16.000 Säcke voller Papierschnipsel mit zerrissenen Stasi-Akten gibt es, 400 davon sollten ab 2007 in einem Pilotprojekt digital rekonstruiert werden, gerade einmal 23 Säcke sind bislang geschafft worden. Seit 2013/2014 ist kein einziges Dokument mehr elektronisch gepuzzelt worden, jetzt treffen sich die Projektbeteiligten vor Gericht wieder. Der Bund als Auftraggeber verweigert die vereinbarten Zahlungen, das beauftragte Fraunhofer-Institut will die Zahlungen gerichtlich einfordern.

Beide Parteien haben unterschiedliche Auffassungen vom Projekterfolg. Nachdem zu Beginn des Projekts eine schnelle Rekonstruktion der Akten mithilfe hochspezialisierter Scanner versprochen wurde, ist der bisherige Ertrag denkbar gering. Zwar haben einige der 700.000 bisher gescannten Schnipsel brisante Infos an den Tag gebracht, doch ist das angesichts des riesigen Bergs noch unbekannten Materials nicht mehr als der berühmte "Tropfen auf den heißen Stein". Das Fraunhofer-Institut argumentiert allerdings, es wäre bei dem Projekt nicht um eine absolute Zahl gegangen, sondern eher darum, optimale Lösungen zu finden. Die offenbar sehr gleichmäßige Struktur vieler Schnipsel habe die Forscherinnen und Forscher vor nicht erwartete Schwierigkeiten gestellt.

Seit 2014 werden die Akten wieder mühsam per Hand zusammengefügt, obwohl die Technik inzwischen so weit ist, die damaligen Anforderungen an das Projekt schneller und effizienter umsetzen zu können.