Wer in großen geschlechtergemischten Teams arbeitet, lässt sich eher scheiden, haben Forscher der Universität Stockholm herausgefunden. Demnach sind besonders hoch gebildete Männer scheidungsfreudiger als hoch qualifizierte Frauen. Die Forscher hatten für ihre Analyse verschiedene Daten von Männern und Frauen in Dänemark ausgewertet, die zwischen 1981 und 2002 geheiratet hatten: Ehedauer, Ausbildung, Arbeitsbranche, Geschlechterverhältnis am Arbeitsplatz. Die Auswertung ergab auch, dass die Stabilität von Beziehungen im Gastronomiegewerbe, Sozial- und Gesundheitswesen generell niedriger ist als in anderen Arbeitswelten, wobei die Scheidungsrate der Männer weit höher ist als bei Frauen. Für sie wurden im Bereich Freizeitindustrie höhere Scheidungsraten nachgewiesen.