Der mitteldeutsche Kohleausstieg ist längst besiegelt, die Fördermilliönchen liegen auf dem Tisch. Und wollen sinnbringend investiert werden. In neue S-Bahn-Linien, in Bildung im Großen und Kleinen, in den Tourismus. Eben das, was den Strukturwandel gelingen lässt und nach Zukunft schreit. Warum also nicht auch jenes fördern, was naturgemäß schon Zukünftiges in der Mache hat – die Wissenschaft. Gleich zwei neue Großforschungszentren sind angedacht und sollen die Forschungslandschaft hi – in der Lausitz – und da – im Mitteldeutschen Revier – beglücken. Und vielleicht sogar umkrempeln.