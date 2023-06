Befragt wurden die Bewohner und Bewohnerinnen von 12 Großstädten (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Hannover, Bremen, Essen) hinsichtlich ihrer Lebenszufriedenheit. Dabei wurde auch nach den Gründen dieser Zufriedenheit gefragt. Die beiden letztplatzierten Städte Dresden (11.Platz) und Leipzig (12.Platz) haben beide eine etwas ältere Bevölkerung und vergleichsweise schwache Wirtschaftszahlen. Die Dresdner und Dresdnerinnen sind unzufrieden mit ihrem Einkommen. Das zeigt sich an ihrer Kaufkraft und einem hohen Anteil an sogenannten "Aufstockern" sowie an vielen Wohngeldhaushalten. Auch die Bereiche Gesundheit und Familienleben schneiden unterdurchschnittlich ab. Mit ihrer Stadt sind die Dresdnerinnen und Dresdner aber überdurchschnittlich zu frieden. 63 Prozent würden einem/einer Bekannten empfehlen dorthin zu ziehen. Keine andere Stadt schnitt hier höher ab.