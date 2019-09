Studie aus Chemnitz Warum viele Sportler den Fitnesstracker weglegen

Gründe für den Ausstieg aus der digitalen Motivation

Wenn die Tage kürzer werden, zieht es uns eher auf die Couch als in die Laufschuhe. Fitnesstracker sollen helfen, sich doch aufzuraffen. Sie zeigen schwarz auf weiß, was wir geleistet haben und teilen es sogar anderen mit. Trotzdem legt fast ein Drittel der regelmäßigen Nutzer die digitale Motivationshilfe schon bald wieder beiseite. Forscher aus Chemnitz und Lübeck haben erstmals genauer hinterfragt, warum das so ist.