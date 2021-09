Kurz vor acht Uhr im Treppenhaus des Gustav-Hertz-Gymnasiums in Leipzig-Paunsdorf: Auf den Fluren Stimmengewirr, Gelächter, eilige Schritte. Auch im Chemie-Kabinett trudeln langsam die Achtklässler ein. Auf ihrem Unterrichtsplan steht heute das Fach "Grüner Wasserstoff". Die Jugendlichen sind gespannt, was sie erwartet. Vielen sagt der Begriff gar nichts, einzelne haben eine vage Vorstellung, zum Beispiel, dass er ein vielseitiger Rohstoff ist und nützlich für die Stromgewinnung.

Die Kinder sollen auch Fachkräfte aus der Branche kennenlernen, die dann ganz praktisch aus den Berufsbildern der Wasserstoffwirtschaft erzählen. Außerdem gehört auch eine Exkursion zu einer Versuchsanlage im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen in die Unterrichtsreihe. Dort können die Kinder anhand einer Simulation nachvollziehen, wie die Verteilung von Wasserstoff bis hin zum Anschluss an Privathaushalte funktionieren kann. Und dann sollen die Jugendlichen erarbeiten, ob und wie im Gustav-Hertz-Gymnasium Energieversorgung mit grünem Wasserstoff möglich wäre.

Für Schulleiterin Heike Poschmann ein sehr wichtiges Thema, und nicht nur für sie: "Wir sind auf ein sehr großes Schülerinteresse gestoßen. Wir bieten das Profil dieses Jahr sogar zweimal an. Ich denke, da haben wir ein bisschen auch den Nerv, den Zeitgeist getroffen." Die Idee für das neue Unterrichtsfach "Grüner Wasserstoff" kam von "Hypos". Hypos ist ein Netzwerk aus Konzernen, die grüne Wasserstoffprojekte entwickeln und umsetzen. Mareike Wald ist fort für das Projekt zuständig. Keine leichte Aufgabe, während der Pandemie ein Format umzusetzen, das wirklich viele Menschen erreicht. HYPOS will vor allem Menschen für Grünen Wasserstoff interessieren, denn es fehlen Fachkräfte.

Ursprünglich seien Online-Dialoge geplant gewesen, die allerdings nicht gut angenommen werden. Also muss man früher ansetzen, sagt Mareike Walde: "Da im Technologiebereich der Fachkräftemangel auch ein großes Thema ist, haben wir uns entschlossen, das Fundament für das Verständnis von grünem Wasserstoff schon früher, und zwar auf schulischer Ebene zu legen." Mareike Wald schrieb daraufhin Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland an.