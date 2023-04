Neben Aluminium gibt es aber auch andere reaktive Metalle, die sich gut als Energiespeicher eignen. Silizium, Magnesium, Titan oder Natrium kommen da in Frage. Letzteres ist vor allem attraktiv, weil es einfach aus Meerwasser gewonnen werden könnte, es also eine weitgehend unkritische und günstige Ressource ist. Auch die Produktionskosten wären so erheblich geringer. Außerdem lassen sich Natrium-Batterien schnell aufladen und sind Temperaturschwankungen gegenüber weniger anfällig. Leider können sie bisher in Sachen Energiedichte mit den Lithium-Ionen-Zellen nicht mithalten. Das bedeutet, sie benötigen mehr Platz, um die gleiche Menge an Energie zu speichern. Bei zum Beispiel Elekrofahrzeugen ist das ein großes Problem, denn Platz um eine Batterie unterzubringen ist hier rar. Ebenfalls nachteilig ist hier das höhere Gewicht der Na-Ionen-Batterien. Doch an all den Problemen wird gearbeitet und die Technologie holt stetig auf.