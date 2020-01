"Da sowohl die Blattläuse, die das Virus übertragen, als auch die natürlichen Überwinterungswirte wie verschiedene Unkräuter in unserem Land heimisch sind, kann man davon ausgehen, dass das Virus im nächsten Jahr auch die Kürbisgewächse in Deutschland und in anderen mitteleuropäischen Ländern bedrohen wird", sagt Wulf Menzel vom Leibniz-Insitut für die Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig.