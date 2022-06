Studienautor Jianfeng Feng räumt jedoch ein, dass diese Untersuchung in erster Linie eine statistische Häufigkeit offenlegt und den Zusammenhang von Wirkung und Ursache nicht erklärt. Die Ergebnisse könne man demzufolge in zweierlei Hinsicht interpretieren: "Wer sieben Stunden schläft, dem wird es am besten gehen" oder: "Wem es am besten geht, der wird etwa sieben Stunden schlafen". Die Wissenschaftler sehen in ihren Ergebnissen jedoch zumindest einen Hinweis darauf, dass zu viel oder zu wenig Schlaf über einen längeren Zeitraum negative Auswirkungen auf Geist und Psyche haben kann.