Eine Sache, die in diesem Jahr allerdings positiv auffalle, sei die geringe Vermadung der Pilze. Stefan Fischer spekuliert, dass die Pilzmücken womöglich ebenfalls unter der Trockenheit der vergangenen Monate leiden. Sollte es allerdings auch in den kommenden Jahren so trocken bleiben, sehe er die Gefahr einer damit verbundenen Pilzarmut, so Fischer: "Eine große Anzahl von Fruchtkörpern einer Pilzart, wie Steinpilzen, darf man nicht mit einer großen Artenvielfalt verwechseln." Natürlich könnten durch die Klimaveränderungen, die einheimischen Pilzen zu schaffen machen, neue Arten begünstigt werden. "Aber die Zuwanderung neuer Pilzarten, auch durch den Klimawandel, erfolgt nicht plötzlich, sondern im langen Vorlauf", sagt Fischer. Er prognostiziert deshalb, dass sich die Palette an Speisepilzen, die in unseren Wäldern wächst, erst einmal nicht so sehr verändert.