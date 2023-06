Nach der Analyse von mehr als 23.000 Songs, die von 1953 bis 2019 in den wöchentlichen Charts in Großbritannien standen, stellten die Forschenden fest: Energiegeladene, tanzbare Songs, die mit positiven Gefühlen wie Freude und Glück in Zusammenhang stehen, landeten vor allem dann weit oben in den Charts, wenn das Wetter warm und sonnig war. War das Wetter nass und kalt, hatten es die positiven Hits eher schwerer.