Gemeint ist das leicht trübe, stärkehaltige Wasser, das entsteht, wenn man Reis darin wäscht, kocht oder länger in dem Wasser "einlegt". Und tatsächlich ist Reiswasser voller Nährstoffe, darunter Magnesium, Eisen, Folsäure, Phenole und Niacin. Es stellt sich nur die Frage, ob und wie unsere Haare die Nährstoffe aus dem Reiswasser tatsächlich aufnehmen können. Die enthaltenen Phenole konnten immerhin teilweise mit Erfolgen bei der Behandlung von Haarausfall in Zusammenhang gebracht werden.

Ein weiteres Hausmittel, das derzeit auf Tiktok und Instagram kursiert, ist Aloe Vera. Gel aus Extrakten der Pflanze oder direkt ein aufgeschnittenes Blatt sollen auf den Haaransatz aufgetragen werden und so für volles und kräftiges Haar sorgen. Aus dermatologischer Perspektive ergibt sich hier das Risiko für ein brennendes Gefühl auf der Haut sowie eine allergische Kontaktdermatitis. Belegt sind dagegen die antimikrobiellen und antientzündlichen Stoffe in der Aloe Vera. Wer nicht gerade allergisch reagiert, könnte hier also profitieren. Was das Haarwachstum angeht, lässt sich jedoch keine belegte Aussage treffen.