Cochrane hat 78 Studien ausgewertet, die zwischen 1980 und 2022 veröffentlicht worden sind, die meisten davon (72) aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Ob und inwieweit daraus Schlüsse für den Umgang mit Extremsituationen wie dieser gezogen werden kann, ist noch ungeklärt. Die Autoren verweisen vielmehr darauf, dass es zahlreiche Unsicherheitsfaktoren in den untersuchten Studien gebe. So seien viele von ihnen zu Zeiten geringer Virenbelastung durchgeführt worden, hätten nur geringe Fallzahlen untersucht oder hätten sich überwiegend auf grippeähnliche Erkrankungen bezogen.

Link zur Studie: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses