Elf Prozent der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland mit Migrationshintergrund haben keinen allgemeinbildenden Abschluss – das ist die nüchterne Zahl des aktuellen Integrationsmonitors. Und ein Signal, dem man jetzt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg begegnen möchte. Im Rahmen der internationalen Tagung Cultural Diversity, Migration and Education Conference (Konferenz für Kulturelle Vielfalt, Migration und Bildung) wird bis Mittwoch auf dem Steintor-Campus diskutiert, wie sich Schulen und Schulunterricht inklusiver gestalten lassen und so zum Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern aus Einwandererfamilien beitragen können.