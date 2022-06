Kohlezeichnungen, die durch die Luft der Moritzburg in Halle wabern, traumhafte Flugerlebnisse in unglaublichen Flugmaschinen per VR-Brille, oder Fledermausrufe die eine Wärmebildkamera sichtbar macht: Nach dem Silbersalz-Festival 2022 sehen wir die Welt vermutlich mit anderen Augen. Das Internationale Wissenschafts- und Medienfestival lädt 2022 zum Perspektivwechsel, zum Diskutieren, Staunen, Fragen stellen und Visionen entwickeln für die Welt von morgen nach Halle.

Fünf Tage lang dreht sich in Halle alles um Fragen aus der und an die Wissenschaft: Woher wissen beispielsweise Neuronen, womit sie sich verknüpfen müssen? Oder haben Sie sich auch schon mal gefragt: Woher kommen eigentlich unsere Gedanken und welchen Einfluss haben sie auf unsere Gesundheit? Und wie findet man das heraus? Sind Gedanken wirksam wie Medizin und wie untersucht man Gedanken? Wie rettet man eine ganze Spezies, wenn es nur noch zwei Exemplare einer Art gibt? Was haben Rennfahrer, Schafe und ein Rugby-Team mit dem Klima zu tun? Wie erforscht man Wolken und darf man sie manipulieren? Wie wird die Zukunft der Erde aussehen, aus Sicht der Wissenschaft, aber auch aus Sicht von Jugendlichen? Antworten und Visionen liefern Filme, Gespräche und Workshops mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern - aber mit Sicherheit auch neue Fragen.

Wissenschaft zum Anfassen

Neben diesen "klassischen" Festivalangeboten gibt es auch Wissenschaft ganz praktisch zum Anfassen: Auf einer Fledermausexkursion, beim Salzsieden, beim Sonnenbeobachten per Teleskop, beim Coden und 3-Druck-Testen. Wer sich auf das Diskussions-Format DemoSlam einlässt, erlebt und erarbeitet Debattenkultur hautnah. Diskussionsfreudige Menschen üben sich in Workshops in der Technik des Debattierens, bevor sie damit am Sonntag zum DemoSlam öffentlich auftreten. Hier drei Tipps, die uns besonders aufgefallen sind:

Tipp 1: Spezialisten-Speed-Dating

Speeddating der besonderen Art: Book a scientist! 20 Minuten kann man am Mittwoch vormittags oder nachmittags einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ganz persönlich mit Fragen löchern, zum Beispiel: Was is(s)t ein Eisenfresser? Wie lässt sich Ackerbau digital vorhersagen? Und warum werden -269°C kalte Diamanten mit einem Laser beschossen? Hier geht es zur Terminbuchung.

Tipp 2: Escape-Room-Challenge

Oder man lässt sich in der Passage 13 in einen Escape-Room sperren, in dem ein "Dr. Data" die Welt ins Chaos stürzt, wenn man nicht innerhalb einer Stunde rechtzeitig alle Rätsel und Verschlüsselungen dekodiert. Auch hier muss man sich ein Zeitfenster reservieren. Infos dazu gibt es im Festivalprogramm.

Tipp 3: Fliegende Kohlezeichnungen