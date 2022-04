Die Erkrankung wird durch eine Fehlfaltung des zellulären Prion-Proteins (PrPC) ausgelöst. Die Prionen lagern sich allmählich in den Nervenzellen ab und bilden Klumpen. Dadurch werden die Funktionen der Nervenzellen beeinträchtigt und irgendwann sterben sie ab. Bei fortgeschrittener Erkrankung nimmt das Gehirn eine schwammartige, durchlöcherte Struktur an.

In mehr als 85 Prozent der Fälle ist Creutzfeldt-Jakob eine sporadisch auftretende Krankheit, d.h. es gibt keinerlei Hinweise darauf, warum sie ausbricht. Laut RKI werden in Deutschland jährlich etwa 80 bis 120 Fälle gemeldet. Aber es gibt auch drei weitere Varianten. Bei der familiären Form von Creutzfeldt-Jakob (fCJD) ist die Krankheit genetisch bedingt. Ungefähr 15 Prozent aller Fälle sind auf diese Form zurück zu führen. Bei weniger als einem Prozent wird die Krankheit durch medizinische Eingriffe übertragen. Sie wird als laterogene Form bezeichnet. Die vierte Form tritt ebenfalls bei weniger als einem Prozent der Fälle auf. Sie gilt laut RKI als menschliche Entsprechung der beim Rind beobachteten Hirnerkrankung BSE (bovine spongiforme Enzephalopathie), auch bekannt geworden als "Rinderwahnsinn". Sie kann auftreten, wenn man mit Prionen verseuchte Lebensmittel wie kontaminiertes Rindfleisch verspeist. Diese Form wurde 1996 erstmals in England beschrieben. Weltweit gab es bisher mehr als 200 Fälle, die meisten davon in Großbritannien. In Deutschland wurde bisher noch kein Fall gemeldet.