Meist sind es Eltern, die solche Neuigkeiten austauschen: "Hannes kommt nicht in den Kindergarten, er hat die Hand-Fuß-Mund-Krankheit." Oft grinst dann das Gegenüber, vor allem, wenn das eigene Kind dem Virus noch nicht begegnet ist. Die Assoziation mit der Maul- und Klauenseuche aus dem Tierreich liegt sprachlich zwar nahe, aber die Infektionskrankheit MHFK hat mit der tierischen Maul- und Klauenseuche absolut nichts am Hut.

Ein Kraut war gegen den Krankheitserreger der HFMK, der nur beim Menschen vorkommt, bisher nicht gewachsen: Das Enterovirus 71 infiziert eine menschliche Zelle, injiziert seine RNA in die Zelle und übernimmt das Kommando in der internen Maschinerie, und stellt munter Kopien von sich selbst her. Die wiederum wandern in benachbarte Zellen und infizieren diese. Bisher kannte die Forschung schon die Stelle in der RNA, wo der Replikationsprozess stattfindet. Unklar war aber bisher, was den Kopierprozess stoppen könnte.