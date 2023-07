Wie halten Sie’s beim Cafébesuch? Kommt das Handy auf den Tisch oder wird es in den Tiefen eines Rucksacks oder einer Tasche versenkt? Wie wir uns entscheiden, könnte möglicherweise den gesamten weiteren Cafébesuch beeinflussen. Eine aktuelle Studie legt nämlich nahe, dass bereits der Anblick eines Smartphones Aufmerksamkeit bindet und ablenkt. Das gilt sogar dann, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Die Forschenden der Uni Paderborn erklären diesen Effekt in ihrer aktuellen Veröffentlichung im Journal Nature folgendermaßen: Der Anblick eines Smartphones bindet kognitive Ressourcen, weil wir quasi kontinuierlich Impulse wie "Ich möchte jetzt mit meinem Smartphone spielen" unterdrücken müssen. Um dem Drang zu wiederstehen, muss unser Gehirn arbeiten: Die Fähigkeit, vergangene und gegenwärtige Handlungen zu organisieren, zu planen, zu analysieren und zu vergleichen sowie Impulse zu kontrollieren, wird als exekutive Funktion bezeichnet. All das fällt unserem Gehirn nicht schwer, aber: Unsere kognitiven Ressourcen sind begrenzt. Bindet des Smartphone unsere Ressourcen, werden sie unter Umständen woanders abgezogen – und wir sind dann beispielsweise nicht mehr so präsent im Gespräch. Oder beim Lösen einer Aufgabe.