Eigentlich sind Rötelmäuse ganz niedliche Tiere. Aber man sollte sie nicht unterschätzen: viele von ihnen übertragen das sogenannte Hantavirus. In diesem Jahr gibt es von diesen Mäusen sehr viele, sagt Mirko Faber, Arzt und Epidemiologe vom Robert Koch Institut. Wie kommt das? Ganz einfach, das hat mit den Buchen zu tun - die machen alle paar Jahre ein sogenanntes Mastjahr durch, produzieren viele Bucheckern und das freut die Rötelmäuse. Die kommen dadurch gut durch den Winter und können sich im Frühjahr stark vermehren.

2018 war so ein Mastjahr. Die logische Folge: Mehr Mäuse. Wenn es mehr Mäuse gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir Menschen mit dem Virus in Kontakt kommen und uns selbst infizieren. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte bereits im Juni auf einen Anstieg der Fälle hingewiesen. Bis zum 15.06.2019 waren deutschlandweit 589 Erkrankungsfälle an das RKI gemeldet worden, mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. Zahlen die das Landesgesundheitsamt für Niedersachsen jetzt bestätigte. Dort gab es seit Jahresbeginn bis Ende Juli 108 Fälle im Vergleich zu 53 im gesamten Jahr 2018. Und in Westthüringen, im südlichen Wartburgkreis, ist Ende Juni eine Frau an an den Folgen einer Hantavirus-Infektion gestorben.

Aber die sind ja gar keine Kuscheltiere?!

Die Ansteckung passiert meistens über die Ausscheidungen der Mäuse, denn die sind voll mit Viren. Sogar wenn der Mäusekot zu Staub zerfällt, ist er für uns noch gefährlich. Mirko Faber schildert einen typischen Infektionsweg:

Ganz häufig berichten uns Patienten, dass sie im Frühjahr in ihren Gartenschuppen gegangen sind und dass sich da eine Rötelmaus eingenistet hat. Dann manchen sie das Nistmaterial großzügig mit dem Handfeger weg und wirbeln dabei ganz viel Staub auf und atmen dabei das Virus mit dem Staub ein. Mirko Faber

Krank wird man Faber zufolge nach etwa zwei bis vier Wochen. Das fühlt sich meist wie eine Grippe an, mit Fieber und Gliederschmerzen. In einigen glücklichen Fällen bleiben die Symptome auch aus, erklärt Mirko Faber. Aber oft und typischerweise sind vom Hantavirus die Nieren betroffen. Das kann bis zum akuten Nierenversagen gehen, so dass man ein paar Tage an die Blutwäsche oder an die Dialyse muss. Viele Patienten brauchen dem Wissenschaftler zufolge mehrere Wochen oder Monate bis sie wieder fit sind. Doch immerhin werden sie wieder fit. Todesfälle sind sehr selten, zumindest bei den den Infektionen, die vom einheimischen Hantavirus ausgelöst werden.

Hantavirus = Hantavirus? Falsch!

Es gibt einen ganzen Blumenstrauß verschiedener Hantaviren in unterschiedlichen Ländern und die verursachen zum Teil auch ganz unterschiedliche Symptome. Es gibt in Amerikas oder in Asien zum Beispiel Stämme, bei denen bis zu ein Drittel der Infektionen tödlich verlaufen. Der Virenvertreter, der in Europa auftritt, ist hier schon lange heimisch und eine vergleichsweise milde Variante. Es handelt sich also nicht um eine eingeschleppte Krankheit aus Asien oder einem anderen Erdteil.

Trotz mildem Virus: Augen auf, Nase zu und Finger weg

Aber weil auch dieser Virus genügend Ärger machen kann, sagt Mirko Faber, sollte man im Garten, beim Joggen oder Zelten achtsam sein und Rötelmäusen oder deren Ausscheidungen aus dem Weg gehen. Kotspuren beseitigen ohne dass es staubt, ist eigentlich ganz einfach: Handschuhe an, den Mäusedreck so anfeuchten, dass beim Wegmachen kein Staub entsteht und das Ganze in eine Plastiktüte verpacken und im Hausmüll entsorgen. In Mitteldeutschland trifft das vor allem für die Bewohner Westthüringens zu. In Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es zwar auch viele Rötelmäuse, diese tragen den Hantavirus derzeit aber nicht in sich.

Feldmaus, Rötelmaus: Ist da ein Unterschied?