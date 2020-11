In Deutschland kennen wir das Hantavirus vor allem von Mäusen - allen voran der Rötelmaus. Die übertragen die Infektion auch auf den Menschen, seit 2001 sind Hantavirus-Erkrankungen meldepflichtig. Doch bei den Hantaviren ist es ähnlich wie bei den Coronaviren: Es gibt mehrere Arten von ihnen. In Mitteleuropa verbreitetet sind Puumala- und Dobrava-Belgrad-Viren. Doch nun konnte eine Forschungsgruppe von der Charité Berlin und dem Friedrich-Loeffler-Institut erstmals eine Übertragung des Seoulvirus in Deutschland nachweisen. Eine junge Frau hat sich bei ihrer Hausratte angesteckt. Die Studie ist im Fachmagazin Emerging Infectious Diseases veröffentlicht worden.

Elektronenmikroskopische Aufnahme von Hantaviren. Bildrechte: H. Gelderblom / D. H. Krüger Aber wie sind die Forschenden dem Virus auf die Schliche gekommen? Wer sich bisher mit den in Europa gängigen Hantaviren infiziert hat, leidet meist unter fiebrigen Erkrankungen, schreiben sie. Nur in einigen Fällen käme es auch zum sogenannten HFRS-Syndrom. Das sorgt nicht nur für Fieber, sondern auch für Abfall des Blutdrucks und akutes Nierenversagen. Beim Seoulvirus dagegen komme dieser schwere Verlauf weit häufiger vor. Das Virus kommt der Forschungsgruppe zufolge zwar ausschließlich in Ratten vor, Übertragungen auf Menschen sind aber bereits dokumentiert worden - auch außerhalb Asiens.

Ansteckung bei infizierter Heimratte

Und nun hat sich eine junge Patientin der Charité in Berlin in Deutschland mit dem Seoulvirus angesteckt und ist schwer erkrankt. Die Frau aus Niedersachsen hatte sich bei ihrer Heimratte, die sie als Haustier hält, angesteckt, so das Forschungsteam. Sie konnten es sowohl bei ihr als auch bei der Ratte nachweisen. Vermutlich sei die infizierte Zuchtratte aus dem Ausland nach Deutschland importiert worden.

Dieses Virus kommt ursprünglich aus Asien und ist wahrscheinlich durch infizierte Wildratten auf Schiffen nach Europa gelangt, konnte in Deutschland bisher aber noch nie beobachtet werden. Prof. Dr. Jörg Hofmann, Charité – Universitätsmedizin Berlin