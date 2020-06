Warum erkranken mehr Männer an Hantaviren?

Die staubige Laube - kann Viren beherbergen und zwar wochenlang Bildrechte: imago images/Mint Images Aber warum sind eigentlich Männer stärker betroffen als Frauen? Eine gute Frage, sagt Jörg Hofmann, aber auch eine, auf die es noch keine befriedigende Antwort gibt. Sicher sei, dass es mit Genen und Hormonen nichts zu tun habe. Der Virologe hat trotzdem eine Vermutung:

Männer fliehen gerne vor Hausarbeit und gehen dann in die Garage und die Gartenlaube und verrichten dort Arbeiten, bei denen sie ein höheres Expositionsrisiko haben. Virologe Jörg Hofmann

Soweit also die Vermutung, denn eine wissenschaftlich Erklärung gibt es für die höheren Infektionszahlen bei Männern bislang nicht.

Kann man sich mehrfach mit Hanta-Viren infizieren oder daran erkranken?

Jörg Hofmann erforscht seit Jahren Hantaviren; erst an der Uni Leipzig, seit 2006 An der Charité in Berlin Bildrechte: privat Übrigens: Eine Infektion mit einem Hanta-Virus verläuft in 90 Prozent der Fälle asympotmatisch, sagt Professor Jörg Hofmann. Aber wird man durch eine solche asympotmatisch verlaufende Infektion immun? Bislang weiß man nicht, wie langanhaltend und protektiv das ist, sagt der Experte. Anders ist das mit einer Erkrankung: Danach gibt es eine sehr lang anhaltende Immunantwort des Körpers. Wer einmal am Puumala-Virus infiziert war, wird sich in den kommenden Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht noch mal infizieren, so Virologe Hofmann. Bei anderen Hanta-Virusarten ist das etwas anders. Wer sich mit dem Dobrava-Belgrad- oder dem Sin-nombre-Virus infiziert, kann sich nach jetzigem Forschungsstand zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal infizieren - aber nicht mehr erkranken.

Wie man eine Infektion erkennt

Beide Virus-Typen rufen grippeähnliche Symptome hervor, sehr selten dagegen kommt es zum hämorrhagischen Fieber, einer schweren Fiebererkrankung, die mit Blutungen einhergeht. Daher wird in der Regel einfach nur vom Hantavirus, von Hanta-Virus-Infektionen oder Hanta-Erkrankungen gesprochen.

Bei der Erforschung zur Verbreitung des Virus und seiner Unterarten haben die Teams im Friedrich Löffler-Institut und und im RKI einen verblüffenden Fund gemacht:

Interessanterweise ist es so, dass komischerweise das Puumala-Virus im östlichen Teil Deutschlands nicht vorkommt und umgekehrt das Dobrava-Belgrad-Virus nicht im westlichen Teil Deutschlands. Rainer Ulrich

Die Gründe dafür liegen vermutlich in der Geschichte der letzten Zehntausend Jahre.

Wir gehen davon aus, dass das Virus mit der nach-eiszeitlichen Wiederbesiedelung Deutschlands aus einem südwestlichen Refugium wieder eingewandert ist und damit das Virus mitgebracht wurde. Und die Verbreitungsgrenze verläuft in Niedersachsen, zwischen Hessen und Sachsen-Anhalt über Thüringen dann nach Bayern. Rainer Ulrich

Was passiert, wenn eine Hantavirus-Infektion erkannt wird

Ein Labor, dass über serologische oder molekulare Untersuchungen feststellt, jemand ist an einem Hantavirus erkrankt, muss das dem Gesundheitsamt melden. Das wiederum gibt diese Daten ans Robert Koch-Institut weiter. Dort ist man so weit, dass man mit großer Sicherheit sagen kann, wo sich ein Patient infiziert hat, sagt Hofmann: "Es gibt Beispiele, bei denen sich Leute vermeintlich auf Rügen infiziert haben. Wir konnten dann aber zeigen, dass die sich in Hammelburg infiziert hatten." Die Brandmaus Bildrechte: imago/blickwinkel

Und konkret? Wie vermeidet man die Infektion mit Hantaviren?