Sonne satt am Wochenende, da lässt sich der Vitamin-D-Speicher gründlich auftanken. Allerdings sollten wir keineswegs ungeschützt in der Sonne lümmeln, weder, wenn die Sonne strahlt, noch der Himmel wolkenverhangen ist. Örtlich wird es dem Deutschen Wetterdienst zufolge warm, je nach Region zwischen 25 und 30 Grad Celsius. Auch wenn wir die Sonne nicht direkt sehen, müssen wir die Haut vor ihr schützen.

Die niedrige Zahl steht für den UV-Index bei vorhergesagter Bewölkung, die höhere für den bei strahlendem Sonnenschein. Ab Index sechs gilt: Achtung, an den Sonnenschutz denken! Also die Mittagssonne nur im Schatten genießen, entsprechende Kleidung tragen, Hut und Sonnenbrille, und Sonnenschutzmittel mit entsprechendem Schutzfaktor auftragen, wo die Haut ungeschützt ist. Die Prognose fußt auf einer statistischen Auswertung bisheriger UV-Messungen des bundesweiten UV-Messnetzes und den dazugehörigen vom Deutschen Wetterdienst erfassten Wetterparametern.

Zwei Faktoren sind für die Wahl des Sonnenschutzmittels wichtig: zum einen die individuelle Empfindlichkeit des Menschen. Die lässt sich über den Hauttyp bestimmen, der in sechs Gruppen unterschieden wird, wobei die Grenzen dabei fließend sind. Die Gruppierung stammt von einem US-Hautarzt Thomas Fitzpatrick aus dem Jahr 1975. Hier können Sie in einem Test Ihren eigenen Hauttyp bestimmen. Zum anderen die UVB-Intensität vor Ort und der jeweilige Sonnenstand. Hier spielen geografische Lage, Tages- und Jahreszeit eine Rolle, genau wie die Höhenlage, der Ozongehalt der Atmosphäre und die Reflexion durch Sand, Schnee oder helle Flächen. Die Faustregel der deutschen Krebsgesellschaft lautet:

Was gibt der Lichtschutzfaktor an? Der LSF sagt, wie viel länger man sich, einmal eingecremt, theoretisch der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen als ohne Sonnenschutzmittel. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt für Kinder generell Lichtschutzfaktor 30, für Erwachsene mindestens 20. In großen Höhen, am Wasser, im Schnee oder sonnenreichen Gegenden sogar LSF 50+.