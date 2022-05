Wer in einer Dermatologie-Praxis wegen einer konkreten Hautstelle vorspreche, sollte die Gelegenheit unbedingt für einen Ganz-Körper-Check nutzen lassen, rät der US-Dermatologe Dr. Murad Alam von der Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago. Er hatte in einer Studienarbeit gezeigt, dass Hinweise auf Hautkrebs-Erkrankungen zu 52 Prozent von Fachleuten erkannt werden, die Laien selbst nicht an sich entdeckt hatten. Bei Patienten, die wegen einer kleinen Hautveränderung in die Praxis kämen, sollten die Spezialisten den kompletten Körper in Augenschein nehmen. Denn früh genug erkannt, könnte der Ganzkörper-Check Leben retten. Ab 35 Jahren sollte die Haut am ganzen Körper alle zwei Jahre beim "TÜV" in der Dermatologie-Praxis untersucht werden, das Hautkrebs-Screening ist eine Kassenleistung. Der Termin fürs Hautscreening sollte genauso selbstverständlich gemacht werden wie für die Zähne.

Muttermale am Nacken: Veränderungen kann man hier leicht übersehen Bildrechte: IMAGO / YAY Images