Menschen mit einer Binge-Eating-Störung leben mit immer wiederkehrenden Essanfällen. Sie essen in kurzer Zeit extrem viel und haben das Gefühl, ihr Essverhalten nicht selbst kontrollieren zu können. Der englische Begriff 'binge eating' steht für exzessives, übermäßiges Essen. Von 1.000 Mädchen und Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa 28 an einer Binge-Eating-Störung, 19 an Bulimie und 14 an Magersucht. Von 1.000 Jungen erkranken im Laufe ihres Lebens durchschnittlich etwa 10 an einer Binge-Eating-Störung, 6 an Bulimie und 2 an Magersucht. Diese Zahlen beziehen sich nicht auf Deutschland, sie wurden aus verschiedenen internationaler Studien errechnet. (Quelle: Bundeszentrale für gesundheitlicheAufklärung)