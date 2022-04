Eine Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, oft – aber nicht immer – verursacht durch Hepatitis-Viren. Diese Viren vom Typ Hepatitis A bis E scheinen bei den Fällen, die die Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit untersucht, allerdings keine Rolle zu spielen. Im Vereinigten Königreich sind bei einem Ausbruch 74 Kinder an Hepatitis erkrankt, einige davon so schwer, dass sie in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Sechs der Kinder benötigen nun eine Spenderleber.

Fälle in Spanien, USA und Israel

Auch aus Spanien wurden drei Fälle gemeldet, ebeso aus dem US-Bundesstaat Alabama, wo es laut einem Bericht von Science neun bestätigte Fälle geben soll. In Israel berichtete das Gesundheitsministerium von insgesamt zwölf Fällen in den vergangenen Monaten von akuter Hepatitis bei Kindern ohne erkennbaren Grund, die in zwei Krankenhäuser eingewiesen worden waren. Die Fälle würden untersucht. In Israel werden Kinder standardmäßig gegen Hepatitis A und B geimpft.

Die meisten betroffenen Kinder sind zwischen zwei und fünf Jahren alt. Alle Erkrankungen ereigneten sich seit Jahresbeginn. Die Häufung solcher Fälle gilt als extrem ungewöhnlich. Allein zwischen Februar und März seien in den meisten Regionen so viele Fälle schwerer Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern aufgetreten, wie sonst in einem ganzen Jahr.

Bislang keine Verdachtsfälle in Deutschland

In Europa melden Behörden Verdachtsfälle aus Dänemark, Irland und den Niederlanden. In Deutschland gibt es laut dem Robert Koch-Institut allerdings bislang keine auffälligen Meldungen. Laut einem Bericht habe das RKI mehrere medizinische Fachgesellschaften und die Länder informiert und um erhöhte Aufmerksamkeit und Information im Fall des Auftretens von ähnlichen Fällen in Deutschland gebeten.

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Burkhard Rodeck, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben nach den Berichten aus Großbritannien die Kinder-hepatologischen Zentren in Deutschland abgefragt: Es gibt aber bisher keinerlei besorgniserregende Signale für eine ungewöhnliche Häufung. In den Zentren wären schwere Fälle aufgefallen, wenn zum Beispiel eine Lebertransplantation nötig wird."

Möglicher Grund: Neue Virenvariante

Die britischen und US-amerikanischen Ärzte sehen derzeit vor allem eine Infektion mit Adenoviren als mögliche Ursache. Diese Viren verursachen sonst eigentlich vor allem leichte Erkältungen (und wurden während der Pandemie bekannt, weil die Impfstoffhersteller Astrazeneca und Johnson & Johnson genetisch veränderte Adenoviren als Träger ihrer Impfstoffe nutzten).

Bei rund der Hälfte der betroffenen Kinder in Großbritannien und allen Kindern in Alabama konnten solche Adenoviren nachgewiesen werden. Eine Leberentzündung gehört eigentlich nicht zu den Folgen einer solchen Infektion, allerdings könnte eine neue Virenvariante entstanden sein. Eine andere Theorie ist, dass die Kinder in einem für sie ungünstigen Alter mit dem Erreger konfrontiert worden sind, weil die Lockdowns der vergangenen Jahren die sonst üblichen früheren Kontakte verhindert hat. Auch eine Infektion mit Sars-CoV-2 wird als mögliche Ursache in Betracht gezogen.