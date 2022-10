In einem neuen Projekt des an der Uniklinik Würzburg angesiedelten Deutschen Zentrums für Herzinsuffizienz wird nun untersucht, wie die Krankheit besser erkannt und behandelt werden kann. Dabei sollen sogenannte Biomarker in den Stimmen der Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz genutzt werden, denn in der Stimme zeigen sich nicht nur Gefühle wie Freude und Wut, sondern auch Erkrankungen. Dazu nimmt ein Sensor, der am Ohr getragen wird, die Stimmen auf und eine neuartige Künstliche Intelligenz analysiert sie dann auf die Biomarker hin. Der Sender wurde bereits erfolgreich zur Erfassung von menschlichen Merkmalen wie Körpertemperatur, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und Atemfrequenz angewendet. Für die Sprachinteraktion wird der Sensor nun um ein Mikrofon und einen Lautsprecher erweitert.