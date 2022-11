Schweizer Forschende haben bei einer noch nicht begutachteten Studie bei 2,8 Prozent der Empfänger einer Booster-Impfung drei Tage nach der Spritze erhöhte Troponinwerte gemessen

Troponin im Blut ist ein möglicher Hinweis auf leichte Schäden an Herzmuskelzellen

Bleibende Schäden durch eine Myokarditis nach einer Impfung wurden bislang aber nicht festgestellt

Stellen Corona-Impfungen ein Risiko für die Gesundheit von Herz und Kreislauf dar? Diese Möglichkeit wird vor allem in sozialen Medien diskutiert, seitdem sich im Lauf der Impfkampagne gegen Covid-19 zeigte, dass die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna in seltenen Fällen vorübergehende Entzündungsreaktionen an Herzmuskel (Myokarditis) oder Herzbeutel (Perikarditis) auslösen können.

Eine neue Untersuchung aus der Schweiz hat jetzt den Blutwert Troponin bei einer kleinen Gruppe von Untersuchten nach der Booster-Impfung gemessen. Erhöhte Troponinwerte gelten als möglicher Hinweis darauf, dass Herzmuskelzellen angegriffen worden sein könnten. Bei der Studie sei dieser Wert deutlich häufiger erhöht gewesen, als die bisher bekannten Zahlen vermuten ließen, sagt der leitende Mediziner. Ein möglicher Anlass, skeptischer zu sein in Bezug auf Corona-Booster-Impfungen?

Myokarditis nach Impfung: Selten und meistens ohne bleibende Schäden

Kam es zu einer Myokarditis, verlief sie in den allermeisten Fällen mild und heilte in der Regel ohne bleibende Schäden wieder ab. Ließen sich junge Männer ein drittes Mal impfen (Booster), waren Herzmuskelentzündungen wieder deutlich seltener. Sie kamen dann nur noch 11,4 Mal pro eine Million Impfdosen vor.

Troponin-T Werte bei manchen Sportlern auch nach Marathon erhöht

Jetzt aber berichtet Professor Christian Müller, Kardiologe am Universitätsspital in Basel, von neuen Forschungsergebnissen. Müller und Kollegen hatten bei insgesamt 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik die Troponinwerte im Blut nach der Booster-Impfung bestimmt. 540 davon (69 Prozent) waren Frauen. Drei Tage nach dem Booster seien diese Werte bei 20 Frauen und zwei Männern erhöht gewesen, was einem Anteil von 2,8 Prozent an der gesamten Untersuchungsgruppe und 3,7 Prozent der Frauen entspricht. Das sei deutlich häufiger gewesen, als die bisherige Zählung der Entzündungsreaktionen nach Impfung habe vermuten lassen, sagt Müller in einem Interview auf der Webseite der Klinik.

Troponin-T ist ein Protein, das in Herzmuskelzellen vorkommt und freigesetzt wird, wenn diese Muskelzellen beschädigt werden. Auf Troponin wird getestet, wenn Ärzte einen Herzinfarkt oder eine Myokarditis vermuten. Allerdings gilt der Marker als extrem sensibel. "Auch nach einem Marathonlauf findet sich bei etlichen Sportlern mehr Troponin-T. Der Troponinwert reagiert sehr sensitiv schon auf kleinste Belastungen oder Schädigungen", sagt Thomas Voigtländer, Kardiologe am Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt am Main und Vorsitzender der Deutschen Herzstiftung.

Kernspintomographie hätte keine Schäden gezeigt

Bleibende Schäden auch bei Impf-Myokarditis bislang nicht bekannt

Ganz neu sind seine Erkenntnisse nicht. Auch das Paul-Ehrlich-Institut hatte im August 2021 bereits in einem Risikobericht zu den Impfstoffen festgestellt, dass einige wenige Fälle von erhöhten Troponin-Werten nach einer Covid-Impfung bekannt geworden seien. Doch wie gefährlich ist das nun? "Der Herzmuskel kann sich gemäß heutigem Wissen nicht oder allenfalls minimal regenerieren", sagt der Baseler Kardiologe Müller und warnt, dass es durch jährliche Auffrischimpfungen zu solchen leichten Schäden kommen könnte.

Das sieht der Frankfurter Vorsitzende der Deutschen Herzstiftung anders. Bleibende Schäden gebe es nur bei vernarbtem oder abgestorbenem Herzmuskelgewebe. "Solch ein Schaden ist hier aber gar nicht nachgewiesen worden", so Voigtländer. Auch Studien zu den aufgetretenen Myokarditis-Fällen hätten solche Schäden bislang nicht finden können, im Gegensatz zu den Herzmuskel-Entzündungen, zu denen es bei schwer verlaufenden Coronainfektionen manchmal kommt.

Bleibende Herzschäden nach Covid-19 allerdings vielfach belegt

In diesem Punkt stimmt auch Christian Müller zu: "Wir müssen aufgrund der erhöhten kardiovaskulären Ereignisse während und kurz nach einer Coronainfektion annehmen, dass die Erkrankung zu stärkeren schädlichen Effekten am Herzen führt." Dafür gebe es inzwischen wissenschaftliche eindeutige Belege.

Diese Aussage unterstreicht auch Kardiologe Voigtländer: "Die allgemeine wissenschaftliche Einschätzung sieht daher den Nutzen der Impfung immer noch größer als mögliche Schäden, vor allem auch im Hinblick darauf, dass eine Covid-Erkrankung auch mit einem deutlichen Risiko für Herzschäden und Rhythmusstörungen einhergeht."

Booster-Impfung: Gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankung sehr wichtig

Müller sieht seine Ergebnisse auch nicht als Anlass, die Impfempfehlung für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzuschränken. "Diese Gruppen haben ein höheres Risiko für schwere Verläufe mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Der hohe Nutzen eines starken Impfschutzes für diese Gruppen steht außer Zweifel." Vorsichtshalber sollte auf Sport am Tag nach der Impfung verzichtet werden. Allerdings gebe es auch keine starken Beweise, dass Sport eine mögliche Schädigung verstärke.