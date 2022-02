Wenn in einem Gebiet die Bienen aussterben, sagt das noch nichts über die Mücken aus. Während eine Insektenfamilie verschwindet, kann eine andere sogar größer werden. Das Sterben unterschiedlicher Insektenarten korreliert also nicht miteinander, so kann man die zentrale Erkenntnis einer neuen Metastudie von Forschenden vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig zusammenfassen.