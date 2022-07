Das ist der Large Hadron Collider Der Large Hadron Collider ist ein Teilchenbeschleuniger am CERN. Er hat einen Umfang von 24 Kilometern und liegt 100 Meter unter der Erde. In der Anlage werden Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und schließlich zur Kollision gebracht. Dadurch zerfallen sie in ihre Bestandteile, die noch winzigeren Elementarteilchen, aus denen das Universum aufgebaut ist.

Die Forscher am CERN in der Nähe des schweizerischen Genf wollen so das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik überprüfen und seine Schwachstellen aufdecken. Dazu simuliert der Beschleuniger Bedingungen, wie sie den Theorien zufolge im frühen Universum vor fast 14 Milliarden Jahren geherrscht haben müssen.