Auf dem Behandlungstisch der Leipziger Ärzte werden nicht nur Hunde und Katzen untersucht, sondern auch Leoparden oder Faultiere. Dank Computertomografie, 3-D-Ultraschallgeräten und Hochleistungs-MRT-Geräten können die Ärzte auch exotischere Patienten wie Oska untersuchen. Das neun Jahre alte Faultier aus dem Tiergarten in Bernburg hat Kieferprobleme. Eine Untersuchung im Computertomografen soll zeigen, was Oska fehlt.

Früher hatte Oska noch ein "r" am Ende ihres Namens. Denn lange war nicht klar, dass sie ein Weibchen ist. Ob Faultiere männlich oder weiblich sind, ist sehr schwierig zu erkennen. Die Hoden des Männchens liegen in der Bauchhöhle und sind von außen nicht sichtbar. Das Geschlecht von Faultieren kann nur durch Haarproben und eine DNA-Analyse oder durch einen Ultraschall bestimmt werden.

Ein weiterer Irrglaube ist, dass Faultiere den ganzen Tag nur schlafen. In einer Studie hat ein Forscherteam herausgefunden, dass Tiere, die in freier Wildbahn leben nur 9,5 Stunden am Tag schlafen – also nicht viel mehr als wir Menschen auch.