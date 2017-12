Die Leipziger Umweltzone hat sich also ausgezahlt, die Luft in der Messestadt ist sauberer, zeigten die Messungen von Prof. Wiedensohler.



Der 62-Jährige, der in Jülich in Nordrhein-Westfalen aufwuchs, arbeitet seit 1994 in Leipzig am Leibnitz-Institut. Auch an Universitäten in Schweden und China hat er schon gelehrt und geforscht. Um auf die Liste der Topforscher zu kommen, sei vor allem eines wichtig, so Alfred Wiedensohler: eine gute Vernetzung mit Forschern anderer Universitäten, die möglichst oft aus eigenen Fachartikeln zitieren.



Hinzu komme aber auch die Popularität seines Fachgebiets, sagt Wiedensohler. "In den letzten 20 Jahren war die Feinstaubforschung weltweit von hoher Bedeutung, weil eben mit der zunehmenden Globalisierung und Industrialisierung eben die Luftverschmutzung immer akuter wird oder wurde", erklärt der Forscher.