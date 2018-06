Das "Silicon Valley" in den USA ist weltweit eines der wichtigsten Zentren der Hightech-Industrie. Weltmarkführer wie Google, Facebook, Intel oder Apple haben sich in diesem Tal der Spitzentechnologie angesiedelt und mit ihnen tausende anderer Firmen. Weil es ein Tal der Innovationen und Global Player ist, wurde sein Konzept oft kopiert und als Vorbild für die Standorentwicklung genutzt. So auch in Mitteldeutschland. Die Region rund um Dresden hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Hort in Sachen Mikroelektronik und Informationstechnik entwickelt. In Anlehnung an das große Vorbild in den USA wird es "Silicon Saxony" genannt.