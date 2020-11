Bronze- oder Eisenzeit? Der Streit um die Himmelsscheibe geht weiter

Der Streit um die Himmelsscheibe von Nebra geht in die nächste Runde: Es geht immer noch um die Frage, wie alt die Himmelsscheibe ist. Dazu gab es jüngst eine Studie. Die bestätigte, dass die Himmelsscheibe aus der Bronzezeit stammt. An der Studie gibt es jetzt Kritik und zwar von zwei Wissenschaftlern, die man in der Debatte schon kennt. Mit der ganzen Geschichte, die schon als "Kleinkrieg" bezeichnet wird.