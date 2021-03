In ihrer im Fachmagazin "Nature Communications" veröffentlichten Studie beschreiben die Forschenden, wie sie dafür vorgingen. Die Grundlage bildete ein Röntgengerät, das sonst in der Zahnmedizin genutzt wird. Ein interdisziplinäres Team baute dieses so um, dass mit seiner Hilfe der Brief durchleuchtet werden konnte.



"Wir haben den Röntgenscanner so designt, dass er eine bisher nicht gekannte Genauigkeit beim Aufzeichnen des Mineralgehalts von Zähnen erreichte, was in der Zahnmedizin sehr wichtig ist", erklärte Prof. Graham Davis von der Queen Mary University. Diese hohe Genauigkeit habe es dann auch ermöglicht, bestimmte Arten von Tinte auf Papier und Pergament hochauflösend zu betrachten.